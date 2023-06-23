НАТО не даст Украине гарантий безопасности

НАТО не предоставит Украине гарантий безопасности, поскольку в принципе не обеспечивает таких гарантий своим партнерам, заявили «Известиям» в британском посольстве в Москве.

«НАТО не предоставляет гарантии безопасности партнерам. Однако альянс обязался усилить свою политическую и практическую поддержку партнерам», — заявили «Известиям» в британском посольстве в РФ, отвечая на запрос, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины.

Там полагают, что это позволит обеспечить их лучшую подготовку к самозащите и оказать помощь в укреплении их устойчивости.

По мере приближения саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, Киев продолжает настаивать на вступлении в альянс.

«Мы ожидаем, что Украина будет приглашена в НАТО с открытой датой», — заявил накануне глава офиса президента страны Андрей Ермак. При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский требовал от альянса конкретных шагов по расширению военного блока за счет Киева.

Решения ни по вступлению в НАТО, ни по гарантиям безопасности для Украины не принято, однако на предстоящем саммите, как ожидается, страны обсудят дальнейшие шаги по укреплению отношений с Киевом.

Ранее замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что 20 стран альянса (из 31 в составе) поддерживают вступление Украины в блок. Наиболее рьяно эту идею отстаивают страны Прибалтики и Польша. Однако Венгрия выступает против приглашения Украины. Ключевая проблема в отношениях Будапешта и Киева — положение этнических венгров, проживающих в украинском Закарпатье.

Представители российской власти неоднократно подчеркивали, что придание Украине нейтрального статуса — одна из целей специальной военной операции. «Почему? Потому что если нейтральный статус, то уже в НАТО не соберутся», — говорил президент РФ Владимир Путин в самом начале СВО.

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Это никому не НАТО: альянс не даст Украине гарантий безопасности