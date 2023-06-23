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В Молдавии опровергли заявления об исторической дружбе с Россией

Спикер парламента Молдавии Гросу призвал граждан расстаться с иллюзией о дружбе с Россией
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Представления о многовековой дружбе Молдавии с РФ не соответствуют действительности. Об этом 22 июня заявил глава парламента республики Игорь Гросу в эфире Jurnal TV.

«Всем гражданам нужно выйти из иллюзии, что у нас была тысячелетняя дружба с Россией. Они никогда нас не уважали, они никогда не относились с уважением к небольшим, средним, отдаленным или приближенным государствам», — сказал он.

Впрочем, добавил политик, Кишинев мог бы поддерживать отношения с Москвой при условии взаимного уважения, хотя такое развитие событий маловероятно. В заключение Гросу подчеркнул, что несмотря на скромную роль Молдавии в мире, другим государствам и, в частности, РФ, необходимо считаться с ее интересами и планами.

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Между тем 21 июня сообщилось, что большинство жителей Молдавии не одобряет курс властей на ухудшение отношений с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые провела социологическая компания Intellect Group.

Кроме того, в начале месяца бывший президент республики Игорь Додон заявил, что руководство Молдавии должно брать пример с Грузии, которая отказалась разрывать отношения с Россией. Он также призвал не аннулировать соглашения с СНГ и назвал ложью утверждения о том, что они противоречат курсу на интеграцию страны в Евросоюз.

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.

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