В США заявили о планах создать в Индии хаб для ремонта самолетов и кораблей

США рассчитывают создать в Индии хаб для обслуживания и ремонта своих военных кораблей и самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом 22 июня сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя новые договоренности по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) между Вашингтоном и Нью-Дели.

«Цель тут заключается в том, чтобы сделать Индию логистическим хабом для Соединенных Штатов Америки и других партнеров в регионах Индийского и Тихого океанов. И мы намерены поддержать Индию в создании инфраструктуры для ремонта и обслуживания самолетов и кораблей», — заявил он на брифинге.

Как отметил Райдер, США рассматривают ВТС и взаимодействие в сфере безопасности с Индией как «центральную часть <...> масштабного стратегического партнерства». Вашингтон и Нью-Дели нацеливаются на поддержание «безопасности и стабильности не только в регионах Индийского и Тихого океанов, но и в глобальном масштабе», добавил он.

Накануне эксперт делийского Центра политических исследований Сушант Сингх рассказал в беседе с «Известиями», что во многом стремление индийского премьера Нарендры Моди развивать более тесные связи с США, включая сотрудничество по военно-технической линии, связано с целью противостоять давлению, которое на Индию оказывает Китай.

Депутат Госдумы Александр Спиридонов 7 июня объяснил, чем обусловлено желание США заполучить Индию в качестве союзника. По его словам, на фоне конфронтации с Китаем Вашингтон видит в Нью-Дели некий противовес, но не в формате полного участия в НАТО, а в формате военно-технического сотрудничества.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июня посетил Индию 13 и 14 июня для обсуждения оборонного сотрудничества.

Днем ранее, 6 июня, агентство Bloomberg сообщило, что США и Индия взяли на себя новые обязательства по углублению сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе путем обмена передовыми технологиями, с целью противодействия растущему влиянию Китая в регионе.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Индии Раджнатх Сингх объявили о существовании дорожной карты американо-индийского оборонно-промышленного сотрудничества, главной целью которой является изменение парадигмы взаимодействия двух стран и предоставление Нью-Дели доступа к передовым технологиями, в том числе за счет организации совместных производств.

До этого, 5 июня, посол России в Индии Денис Алипов в интервью «Известиям» заявил, что главная цель США — это оторвать Индию от России.