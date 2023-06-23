Два мирных жителя Сирии погибли в результате террористической атаки

Два человека погибли, еще трое пострадали во время террористической атаки на провинцию Хама в Сирии. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает информационное агентство SANA.

Согласно имеющимся данным, боевики сбросили два снаряда на жилые районы города Сальхаб с помощью беспилотников. В результате погиб ребенок. Четверо взрослых были госпитализированы с осколочными травмами. Через некоторое время в больнице скончалась тяжело раненная пациентка.

Сообщается, что преступная организация, ответственная за случившееся, дислоцируется в соседнем Идлибе. На сегодняшний день это единственный регион Сирии, большая часть которого подконтрольна вооруженным формированиям, в том числе группировке террористов «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ).

Ранее, 15 июня, стало известно, что «Джебхат ан-Нусра» за сутки совершила семь обстрелов правительственных сил. В провинции Алеппо зафиксирован один удар, в провинции Латакия — шесть.

12 июня двое сотрудников сил внутренней безопасности Сирии погибли во время несения службы в городе Наб-эс-Сахр в мухафазе (административно-территориальная единица. — Ред.) Эль-Кунейтра после того, как неизвестные вооруженные люди на мотоцикле открыли по ним огонь из армейской винтовки.

До этого, 7 июня, сирийские военные вместе с группировкой ВС РФ уничтожили 20 боевиков в рамках спецоперации по нейтрализации групп террористов на юге Сирии. Также было ликвидировано девять схронов оружия и боеприпасов, 30 укрытий террористических формирований.