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В США назвали атаку на Чонгарский мост самовольным решением Киева

Представитель Пентагона Райдер заявил, что Украина сама решила атаковать Чонгарский мост
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Фото: РИА Новости
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Украина самостоятельно выбирает цели для атак, как было в случае с ударами по Чонгарскому мосту, заявил 22 июня пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.

«Это их битва. Они выбирают цели, и это они проводят операции. В фокусе нашего внимания работа с ними, с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить им [Киеву] боевые возможности, которые требуются для защиты страны и возвращения территорий», — сказал он.

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Ранее в этот день украинская армия нанесла удар по мостам на границе между регионами. Как сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, по предварительной оценке, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали английские ракеты Storm Shadow.

Сальдо добавил, что Чонгарский мост после обстрела со стороны украинских боевиков будет восстановлен за несколько дней, на ход спецоперации РФ по защите Донбасса атака не повлияет. По мнению врио губернатора, целью киевского режима было доставить неудобства местным жителям.

Как указал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, атакой на Крым «удобно щеголять в медиапространстве» на фоне неудач в ходе контрнаступления ВСУ. По словам парламентария, киевский режим в очередной раз проявил свое хищное нутро, атаковав мост через Чонгар, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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