Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Космонавты завершили выход в открытый космос, который продлился более шести часов. Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса» 22 апреля.

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили внекорабельную деятельность (ВКД), в ходе которой они установили на модуль «Звезда» аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М). Космонавты также демонтировали с внешней поверхности Международной космической станции (МКС) оборудование научных экспериментов, часть которого они забрали на борт станции.

Также космонавты демонтировали научную аппаратуру «Сейсмопрогноз», оборудование старой системы передачи информации и приемопередатчик, после чего установили и подключили новую аппаратуру. Кроме того, Прокопьев и Петелин прочистили наружную поверхность остекления иллюминатора модуля «Звезда».

Космонавты провели за пределами МКС 6 часов 24 минуты.

Предыдущая миссия за пределами МКС состоялась 12 мая. Прокопьев и Петелин провели в открытом космосе более пяти часов, однако это на час меньше, чем планировалось. В ходе работ космонавты установили теплообменник на модуль «Наука» российского сегмента МКС.

4 мая Прокопьев и Петелин завершили выход в открытый космос, длительность которого составила 7 часов 11 минут. В ходе работ они, в частности, подготовили шлюзовую камеру к переносу: расстыковали кабели связи с малым исследовательским модулем «Рассвет», сняли чехол экранно-вакуумной теплоизоляции со стыковочного агрегата шлюзовой камеры и провели другие работы.

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