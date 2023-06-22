В израильской Герцлии от мощного взрыва образовалась большая воронка

Мощный взрыв прогремел в четверг вечером в израильском городе Герцлия в 10 км к северу от Тель-Авива. Об этом 22 июня сообщила газета The Jerusalem Post.

По информации издания, местные жители сообщали о сильном взрыве в городе, а также о задымлении в районе происшествия и запахе серы.

«По данным пожарно-спасательной службы, на месте взрыва образовалась воронка диаметром около 7 м», — говорится в статье.

Полиция Израиля исключает вероятность того, что причиной взрыва была военная деятельность, отметило The Jerusalem Post.

«Это звучало как конец света. Мы видели огонь и пламя издалека», — приводит издание слова местного жителя.

Информация о пострадавших уточняется. На данный момент опасности для жителей нет. Полиция изучает обстоятельства случившегося.

В прошлом на месте взрыва располагались производственные объекты израильского военно-промышленного комплекса, добавило издание.

Ранее, 11 июня, сообщалось, что в израильском городе Рамат-Ган, расположенном к востоку от Тель-Авива, при взрыве заминированного мотоцикла пострадали как минимум семь человек.