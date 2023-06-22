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Искусанную собакой пенсионерку сняли на видео после нападения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 22 июня появились кадры, снятые сразу после нападения бойцовской собаки на пожилую москвичку.

На записи видно, как пострадавшая, судя по всему, пытается позвонить в службу спасения. Рядом с ней находятся свидетели инцидента — женщина и подросток.

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Собака бойцовской породы набросилась на 75-летнюю пенсионерку 11 июня в районе Щукино на северо-западе столицы. По словам потерпевшей, хозяин выгуливал животное без поводка и намордника. В итоге женщина получила множественные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По инициативе родственников пенсионерки органами Хорошевской межрайонной прокуратуры было возбуждено уголовное дело. В ходе установления обстоятельств случившегося выяснилось, что владелец собаки не оказал какой-либо помощи пострадавшей.

Также стало известно, что это не единственное нападение пса на женщину. 30 июня прошлого года бойцовская собака насмерть загрызла ее той-терьера во время прогулки в лесопарковой зоне на улице Новикова.

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