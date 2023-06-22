В Пентагоне усомнились в практичности поставок ВСУ комплексов ATACMS

Вашингтон питает ряд сомнений относительно практических аспектов возможного предоставления Украине армейских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом заявила 22 июня заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

«Что касается ATACMS, мы также принимаем во внимание другие практические критерии, такие как доступность и наличие альтернативных систем. Моя обеспокоенность касается практических аспектов доступности, а также наличия альтернативных систем, таких как Storm Shadow», — сказала она.

Купер добавила, что американская сторона видит эффективность британских ракет большой дальности Storm Shadow.

Накануне комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил резолюцию, которая призывает американскую администрацию незамедлительно передать Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Председатель комитета Майкл Маккол выразил мнение, что без американского оружия, которое США могут предоставить Украине, «администрация увеличивает продолжительность конфликта».

До этого, 23 мая, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган сообщил, что передача оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS не входит в актуальные планы Вашингтона по оказанию военной помощи Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.