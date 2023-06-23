Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 23 июня рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, подразделение старшего лейтенанта Глеба Макарова выполняло боевую задачу по обороне стратегически важного населенного пункта. Вооруженные силы Украины (ВСУ), стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предприняли попытку наступления и атаковал опорный пункт, удерживаемый подчиненными Макарова.

Старший лейтенант поднял в небо беспилотный летательный аппарат для выявления огневых позиций противника. Обнаружив местоположение минометного расчета украинских боевиков, Макаров оперативно передал координаты расчетам артиллерийской батареи. Прицельным огнем позиция миномета ВСУ была подавлена. Продолжая наблюдение, Макаров также обнаружил два выдвигающихся взвода противника на бронеавтомобилях, о чем незамедлительно доложил старшему начальнику и, получив приказ на уничтожение выявленных целей, продолжил корректировать огонь артиллерии. Благодаря своевременным, профессиональным действиям военнослужащего, противник покинул занимаемые позиции, потеряв в бою три автомобиля и большое количество живой силы.

Также Минобороны выделило заслуги ефрейтора Дениса Аладина, который, действуя в составе самоходно-артиллерийского взвода в должности водителя-радиотелефониста, обеспечивал связь между управлением бригады, артиллерийскими расчетами и корректировщиками артиллерийского огня.

В ходе боя машина Аладина получила осколочные повреждения и вышла из строя. Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности управлять огнем артиллерии и вести корректировку огня, военнослужащий в условиях плотного огня ВСУ лично устранил все повреждения и заново настроил станцию связи. Самоотверженные действия Аладина на поле боя позволили восстановить управление артиллерийскими расчетами и обеспечить устойчивую связь с командованием, что привело к подавлению позиций противника и его последующему отступлению.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, гвардии младший сержант Вячеслав Спиркин выполнял боевую задачу по охране и обороне позиции батальонно-тактической группы и мест размещения российских подразделений. В ночное время, ведя наблюдение за прилегающей местностью, он обнаружил и лично задержал диверсанта-разведчика ВСУ, который осуществлял разведку мест размещения российских войск для последующей передачи координат местоположения военной техники для нанесения минометного удара.

Задержанный боевик сообщил сведения о месте дислокации, численности и командире разведывательно-диверсионной группы, готовящих провокацию в отношении российских подразделений. Грамотные и самоотверженные действия Спиркина позволили предотвратить диверсионную деятельность противника на данном направлении, избежать гибели личного состава и уничтожение российской военной техники.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космические силы России нанесли удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства на Украине.

В этот же день секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ составили более 13 тыс. человек с 4 по 21 июня. Также было уничтожено 246 танков, в том числе 13 западных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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