В Бузулукском бору распустилась ночная красавица

В Бузулукском бору (Оренбургская область) на две недели раньше обычного распустилось растение Любка двулистная, которое также именуют ночной фиалкой. В сумерках эти цветы благоухают особенно ярко, сообщается в Telegram-канале нацпарка.

Как отмечает «Урал56.Ру», у этого цветка есть еще несколько названий — любовный корень, ночная красавица, ночница, полевой жасмин и орхидея-бабочка.

Рвать Любку двулистную запрещено, поскольку она внесена в Красную книгу Оренбургской области и список СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) и охраняется в нацпарке.

В начале мая сообщалось, что царица-сосна из Бузулукского бора Оренбургской области вошла в список участников конкурса на звание российского дерева года. Голосование идет на сайте «Деревья — памятники живой природы» и продолжится до 1 августа.