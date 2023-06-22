Нидерланды заключили контракт с бельгийской фирмой на пулеметы для ВСУ

Амстердам заключил контракт с бельгийской компанией FN Herstal на €111 млн на пулеметы MAG для Киева, сообщили 22 июня в минобороны Нидерландов.

Уточняется, что министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и ее бельгийская коллега Людивин Дедондер подписали в четверг соглашение, согласно которому Нидерланды должны потратить €355 млн на бельгийскую промышленность.

«В качестве первого использования этой суммы Нидерланды заключили контракт на €111 млн с бельгийской фирмой FN Herstal для поставки пулеметов MAG для Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что такие пулеметы можно применять против наземных и воздушных целей.

Ранее, 16 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Нидерланды наряду с Данией начнут обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 летом.

Накануне сообщалось, что Нидерланды вместе с Великобританией, Данией и США передадут Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и сотни ракет. Уточняется, что поставки вооружения уже начались и завершатся в течение нескольких недель.

Как сообщило министерство обороны Литвы 14 июня, Международный фонд для Украины (IFU), в который входят, Великобритания, Литва, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия, потратит €107,5 млн на ПВО для Украины.

Еще в январе палата представителей Нидерландов сообщила, что страна в 2023 году собирается обучить еще 400 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках программы Interflex. Она предполагает обучение солдат ВСУ в Великобритании. Кроме того, тогда сообщалось, что Нидерланды направят Киеву две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и ракеты.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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