В Омской области установят ловушки для шелкопряда

В лесах Омской области установят 570 феромонных ловушек на непарного, сибирского и лесного кольчатого шелкопряда и усачей рода Monochamus. Ориентировочно они появятся в начале июля, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

При помощи ловушек специалисты смогут выяснить, относятся ли гусеницы шелкопряда к опасным карантинным вредителям, которым, например, является азиатский подвид. Пойманных особей направят в лабораторию для энтомологических экспертиз и определения видовой принадлежности, пишет ИА «Омскрегион».

Как отмечает ИА «Город55», нашествие шелкопряда началось в регионе в начале июня. Так, насекомые повредили почти все листья деревьев в парке 300-летия Омска на Левобережье и нанесли вред на дачных участках и во многих лесах области.