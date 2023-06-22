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Хлеб с тараканом обнаружили на прилавке магазина в Нижегородской области

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В одном из магазинов Нижегородской области покупатели обнаружили хлеб с тараканом. Очевидцы опубликовали фотографию батона с сюрпризом в местных соцсетях, сообщает ИА «НьюсНН» в четверг, 22 июня.

На снимке запечатлена этикетку батона. На ней говорится, что хлеб выпекли в Балахне. Пользователи отнеслись к происшествию с юмором.

«Таракан прошел термическую обработку, так что все нормально, можно есть спокойно», — прокомментировал находку один из мужчин.

«С мясом. Это уже беляш», — добавил другой.

Ранее в июне диетолог рассказала об опасности хлеба с маслом. От этой закуски стоит отказаться при наличии сахарного диабета, атеросклероза и лишнего веса.

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