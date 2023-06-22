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Более 90 млн рублей направят на ремонт кинотеатра «Болгария» в Краснодаре

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В Краснодаре на капитальный ремонт кинотеатра «Болгария» направят более 90 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проект капремонта уже разработан и получил положительное заключение экспертизы. В 2023 году на работы выделят 20 млн рублей, в 2024-м — 72,2 млн рублей.

Как уточняет ИА KrasnodarMedia, после завершения ремонта «Болгария» продолжит работать как городской кинотеатр. В проекте предусмотрено расширение сцены и создание залов-трансформеров.

Кинотеатр «Болгария» расположен по улице Ставропольской, 28. С 2000 года здание находилось в аренде у компании «Монитор». Но в 2020 году срок аренды подошел к концу, с тех пор оно стояло закрытым.

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