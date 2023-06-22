Более 2,3 тыс. человек пострадали от клещей на Кубани с начала года

В Краснодарском крае за медицинской помощью в связи с укусами клещей с начала года обратились 2,38 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В числе пострадавших 971 ребенок в возрасте до 14 лет. В детских оздоровительных лагерях при этом не отмечено ни одного случая присасывания клещей.

На черноморском побережье за помощью обратились 563 человека, в том числе 245 детей. На азовском — 28 человек, из них восемь детей, пишет ИА KrasnodarMedia.

За полгода в лабораториях исследовано 7,51 тыс. клещей. В 16,1% случаев зафиксирован положительный результат на иксодовый боррелиоз у клещей, снятых с людей.

16 июня научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков поделился с «Известиями» мнением о новом вирусе Хасеки, передающемся клещами. Также он заявил, что это не последний вирус, который будет обнаружен в ближайшие годы.