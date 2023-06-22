Киеву нужно еще $110 млрд до 2027 года на покрытие ущерба

Киеву требуются дополнительно $110 млрд иностранной помощи до 2027 года на покрытие ущерба, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в четверг, 22 июня, в интервью Politico.

По словам политика, обещанные Евросоюзом €50 млрд не покроют и половины запросов срочной поддержки для восстановления.

«В следующем году мы также ожидаем, что другие страны вмешаются, покроют наши расходы и помогут нам покрыть дефицит нашего бюджета», — добавил он в ходе конференции по восстановлению Украины, проходящей в Лондоне.

Кроме того, Марченко отверг выдвинутую в ЕС идею о том, что бюджетная поддержка Киева должна быть прекращена в течение следующих 2–3 лет и заменена кредитами и гарантиями для частных инвестиций.

22 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине требуется еще $6,5 млрд на восполнение экономического ущерба страны на следующие 12 месяцев. Днем ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что в течение трех лет Лондон предоставит Киеву кредитные гарантии Всемирного банка на сумму $3 млрд. А 20 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд.

Финансовая и военная поддержка Украины со стороны стран Запада усилена в связи с проведением спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.