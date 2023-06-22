Реклама
Прямой эфир
Мир
В одном из районов Киева объявили всеобщую мобилизацию
Мир
Киеву нужно еще $110 млрд до 2027 года на покрытие ущерба
Общество
Путин назвал приоритетными вопросы освоения и развития Арктики
Мир
Байден назвал продуктивными прошедшие переговоры с Моди
Мир
Зеленский отправил в отставку посла Украины в Белоруссии
Мир
Лукашенко пригрозил отставкой правительству Белоруссии
Мир
Президент Грузии помиловала основателя канала «Мтавари Архи» Нику Гварамию
Мир
Цукерберг стал фаворитом в ставках на бой против Маска
Мир
Bloomberg сообщило об исключениях в санкциях против РФ по просьбе Венгрии
Общество
Татьяна Тарасова пожаловалась на желающих ее «похоронить» СМИ
Мир
Посольство РФ в Швеции отреагировало на появление остановки «Площадь Свободной Украины»
Мир
Пекин пригрозил последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине
Мир
Транзиту газа через Украину предрекли остановку раньше окончания контракта
Сюжет:

Киеву нужно еще $110 млрд до 2027 года на покрытие ущерба

Министр финансов Украины Марченко: Киеву нужно еще $110 млрд до 2027 года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киеву требуются дополнительно $110 млрд иностранной помощи до 2027 года на покрытие ущерба, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в четверг, 22 июня, в интервью Politico.

По словам политика, обещанные Евросоюзом €50 млрд не покроют и половины запросов срочной поддержки для восстановления.

«В следующем году мы также ожидаем, что другие страны вмешаются, покроют наши расходы и помогут нам покрыть дефицит нашего бюджета», — добавил он в ходе конференции по восстановлению Украины, проходящей в Лондоне.

Украинский премьер заявил о потребности Киева еще в $6,5 млрд

Кроме того, Марченко отверг выдвинутую в ЕС идею о том, что бюджетная поддержка Киева должна быть прекращена в течение следующих 2–3 лет и заменена кредитами и гарантиями для частных инвестиций.

22 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине требуется еще $6,5 млрд на восполнение экономического ущерба страны на следующие 12 месяцев. Днем ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что в течение трех лет Лондон предоставит Киеву кредитные гарантии Всемирного банка на сумму $3 млрд. А 20 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд.

Финансовая и военная поддержка Украины со стороны стран Запада усилена в связи с проведением спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023