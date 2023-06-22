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Девушка пострадала в массовом ДТП с участием грузовика на Кубани

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В Кавказском районе Краснодарского края в результате столкновения трех автомобилей пострадала девушка. Об этом региональное ГУ МВД России сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла в четверг, 22 июня. Водитель легкового Hyundai выехал на встречку и врезался в грузовик «МАЗ». От удара легковушку отбросило на Nissan.

В результате ДТП пострадала 23-летняя пассажирка Hyundai, пишет ИА KrasnodarMedia. Информация о ее состоянии не приводится.

Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованным ведомством, основной удар пришелся на правую сторону корейской иномарки, машина серьезно повреждена. У Nissan поврежден бампер, правые фара и крыло.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

22 июня НТИ «Автонет» опубликовало результаты опроса 2,6 тыс. водителей, согласно которым грузовиков на дорогах общего пользования опасаются 72,4% автомобилистов, в то время как остальные опрошенные заявили о своей лояльности к фурам.

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