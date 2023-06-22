Шесть человек погибли на водоемах Иркутской области с начала лета

В Иркутской области с начала лета зафиксировано шесть трагических случаев на воде. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Жертвами водной стихии стали четверо взрослых и двое детей. В спасательном ведомстве основной причиной такой статистики называют отсутствие выделенных зон для купания.

В 2023 году в муниципальных образованиях региона не нашлось желающих оборудовать пляжи. В местах отдыха у воды отсутствуют дежурные посты береговой охраны и спасательный инвентарь. Обустроены только зоны для отдыха на берегу.

Всего на территории Иркутской области насчитывается более 250 несанкционированных мест для купания.

21 июня сообщалось, что в Московской области с начала лета на водоемах погибли восемь детей. 20 июня в Воскресенске 11-летняя девочка утонула в реке Нерской. Установлено, что она находилась у водоема с подругой и без взрослых.