Президент Грузии помиловала основателя канала «Мтавари Архи» Нику Гварамию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала основателя оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Нику Гварамию.

«Сегодня я подписала акт о помиловании Ники Гварамии. Это решение я приняла после того, как 19 июня были исчерпаны все правовые инстанции, когда Верховный суд не принял в производство кассационную жалобу Гварамии», — заявила она на брифинге.

Гварамия был приговорен к 3,5 года тюрьмы за растрату средств телеканала. Прокуратура Грузии обвинила его в умышленном причинении денежного ущерба в размере более $2 млн телекомпании, в том числе посредством покупки автомобиля Porsche. Приговор Гварамие был вынесен в мае 2022 года.

Ранее, с 2012 по 2019 год, Гварамия возглавлял телеканал «Рустави 2». После увольнения он основал «Мтавари Архи» и управлял им до своего задержания.

15 июня Зурабишвили сообщила, что власти страны не получали запроса на экстрадицию экс-президента Михаила Саакашвили. Она добавила, что можно найти альтернативные пути помимо его помилования, например применение электронного браслета. Тбилисский городской суд в феврале 2023 года отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья.