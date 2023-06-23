Более 6,6 тыс. человек прошли обучение в центре «Мосволонтер»

С начала года свыше 6,6 тыс. человек стали участниками программ по развитию компетенций ресурсного центра «Мосволонтер». Для них были организованы лекции, курсы повышения квалификации, практикумы и мастер-классы, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Ресурсный центр проводит тренинги для новичков, опытных волонтеров и будущих наставников. После обучения они активно участвуют в жизни города — помогают при проведении форумов, спортивных состязаний, патриотических и культурных акций», — отметила Сергунина.

Всего за девять лет работы организации обучение прошли более 70 тыс. человек.

Слушателям курса начинающего волонтера «Включайся!» рассказывают об особенностях крупных мероприятий и о взаимодействии с благотворительными фондами. В рамках программы «Управляй» помогают проанализировать личный опыт и рассмотреть новые аспекты работы в команде. Тренинг «Обучай» организуют для тех, кто уже сам может координировать волонтеров на различных городских событиях.

В ближайшее время «Мосволонтер» представит два методических пособия: первое — для новичков, об основах волонтерской деятельности, а второе — для опытных участников движения, планирующих расширить круг компетенций.

Во время летнего сезона будут работать четыре окружных центра «Доброе место», где подготовили интерактивную программу, в рамках которой расскажут о волонтерстве и пригласят поучаствовать в ряде проектов. Кроме того, здесь организуют турниры и пройдут кинопоказы. Всего запланировано порядка сотни мероприятий.