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Татьяна Тарасова пожаловалась на желающих ее «похоронить» СМИ

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожаловалась, что очень устала от того, что ее «постоянно хоронят» и ей каждый раз приходится опровергать фейки. В беседе с Пятым каналом 22 июня наставник снова не подтвердила новую порцию слухов о своей госпитализации.

«Нет больше никаких сил! Меня «хоронят» последние полгода. Я не знаю, куда мне жаловаться», — призналась она.

Тарасова отметила, что ее самочувствие в порядке и она не теряет постоянно сознание, как о том поспешили сообщить некоторые журналисты.

«Ничего я не теряла. Ничем не болею. Лежу вон телевизор смотрю», — заявила Татьяна Анатольевна.

До этого в начале июня Тарасова, прочитав о себе очередное недостоверное сообщение о том, что она находится в больнице, назвала «скотиной» того, кто это написал.

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8 июня в Telegram-каналах снова появилась информация о том, что 76-летняя Тарасова якобы вызвала скорую помощь в шестой раз за месяц. В тот же день в разговоре с «Известиями» тренер опровергла информацию о своем плохом самочувствии. Она призвала ничего не придумывать, пояснила, что не вызывала врачей и хорошо себя чувствует.

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