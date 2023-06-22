Посольство РФ в Швеции отреагировало на появление остановки «Площадь Свободной Украины»

Остановка «Площадь Свободной Украины» в Стокгольме должна символизировать освобождение страны от нацизма. Об этом 22 июня заявило посольство России в Швеции.

«Нельзя не согласиться с идеологической концепцией нового названия. Украина действительно должна стать свободной от неонацизма, гнета «коллективного Запада» и преступного режима, поддерживаемого и спонсируемого Швецией», — сообщила дипмиссия в Telegram.

О появлении автобусной остановки с таким названием местные СМИ сообщили накануне. До этого часть парка «Мариебергспаркен» в Стокгольме, расположенного рядом с посольством России, также получила название «Площадь Свободной Украины».

Ранее, 19 июня, сообщалось, что улица Конева в Праге, названная так в 1947 году в честь советского маршала Ивана Конева, по решению мэрии чешской столицы с 1 октября будет носить имя Карела Гартига, который в конце XIX века был первым старостой населенного пункта Жижков, на территории которого тогда находилась улица.

9 мая в Польше вступила в силу рекомендация государственной комиссии по стандартизации географических названий для граждан отказаться от русского названия Калининграда и использовать местный топоним Крулевец. Также полякам рекомендуется использовать топоним Крулевецкая область. В Польше заявили, что каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия.

Политолог Кирилл Аверьянов в беседе с «Известиями» отметил, что переименование Польшей Калининграда в Крулевец является чисто политическим решением, оно не имеет никакого отношения к топонимике и истории.