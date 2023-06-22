Российские звезды поучаствовали во флешмобе в День памяти и скорби

В День памяти и скорби 22 июня звезды российского шоу-бизнеса и блогеры приняли участие в флешмобах и акциях, приуроченных к годовщине начала Великой Отечественной войны. О том, как артисты, ведущие и блогеры внесли свой вклад в сохранение исторической памяти, читайте в материале «Известий».

Флешмоб российских звезд в Сети

В День памяти и скорби певец SHAMAN опубликовал на своей странице «ВКонтакте» короткометражное видео о начале Великой Отечественной войны и о том, как беспощадна она была к обычным людям. Ролик, вдохновленный песней исполнителя «Встанем», был снят выпускниками ВГИКа.

Певца поддержали многие российские звезды, тем самым запустив своеобразный флешмоб с этим видео.

«Горько и больно, но мы не можем забывать об этом, чтобы не позволить истории повториться», — написала телеведущая Яна Рудковская.

Схожую мысль выразил певец, солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Он отметил, что война коснулась миллионов семей и важно помнить, что это не страшный фильм, а реальность.

Среди тех, кто отозвался на публикацию SHAMAN, были также актриса Анна Семенович, блогер Наташа Гасанханова, певец Муха Биттуев, рэпер Gazan и телеведущая Юлия Барановская.

Елена Темникова и «Свеча памяти» на Поклонной горе

Певица Елена Темникова также не осталась в стороне. В День памяти и скорби она приняла участие в акции «Свеча памяти» на Поклонной горе в Москве. Вместе с «Волонтерами Победы» артистка зажгла свечи, чтобы почтить память тех, кто не дожил до окончания войны.

«История нашей страны и, казалось бы, простая человеческая истина говорят об одном и том же: правда, доброта и сострадание всегда побеждают! И для меня, как для мамы, невероятно важно, чтобы наши дети жили в мире без нацизма», — написала певица на своей странице «ВКонтакте».

На это отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она назвала участие Темниковой в мероприятии «шагом в правильном направлении».

«Вероятно, она поменяла свою позицию по отношению к нашей стране и проведению СВО. Будем внимательно следить: ждем поездку в госпиталь к раненым воинам и концерт на передовой», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.