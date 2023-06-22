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Кулеба спрогнозировал время появления танков Abrams на Украине

Кулеба: Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Киев может получить от Вашингтона обещанные танки Abrams к своему следующему контрнаступлению. Об этом заявил 22 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским телеканалам.

В разговоре с журналистами министр подчеркнул, что не стоит относиться к нынешнему контрнаступлению Вооруженных сил Украины как к последнему. Кулеба заверил, что «на Украине будет столько контрнаступлений, сколько потребуется».

Говоря о западных поставках, Кулеба напомнил, что Киев уже получил американские бронемашины Bradley, а вопрос об Abrams «находится в процессе». Он также выразил надежду, что танки придут вскоре и их удастся задействовать еще в этом наступлении.

Министр также признал, что некоторые западные страны оказывают давление на Киев, ожидая наибольших результатов в контрнаступлении сейчас, так как в будущем их позиция в вопросе поддержки может измениться.

Отвечая на вопрос о перспективах переговоров с Россией, он отметил, что они возможны в том случае, если Российская Федерация выведет свои войска с территорий, которые украинские власти считают своими.

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Ранее, 16 июня, американский журнал Military Watch написал, что российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» может уничтожить любые западные танки, его эффективность доказана временем.

При этом 13 июня в Пентагоне заявляли, что они не уверены в возможности заменять Украине каждую утраченную при контрнаступлении единицу бронетехники США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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