Киев может получить от Вашингтона обещанные танки Abrams к своему следующему контрнаступлению. Об этом заявил 22 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским телеканалам.

В разговоре с журналистами министр подчеркнул, что не стоит относиться к нынешнему контрнаступлению Вооруженных сил Украины как к последнему. Кулеба заверил, что «на Украине будет столько контрнаступлений, сколько потребуется».

Говоря о западных поставках, Кулеба напомнил, что Киев уже получил американские бронемашины Bradley, а вопрос об Abrams «находится в процессе». Он также выразил надежду, что танки придут вскоре и их удастся задействовать еще в этом наступлении.

Министр также признал, что некоторые западные страны оказывают давление на Киев, ожидая наибольших результатов в контрнаступлении сейчас, так как в будущем их позиция в вопросе поддержки может измениться.

Отвечая на вопрос о перспективах переговоров с Россией, он отметил, что они возможны в том случае, если Российская Федерация выведет свои войска с территорий, которые украинские власти считают своими.

Ранее, 16 июня, американский журнал Military Watch написал, что российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» может уничтожить любые западные танки, его эффективность доказана временем.

При этом 13 июня в Пентагоне заявляли, что они не уверены в возможности заменять Украине каждую утраченную при контрнаступлении единицу бронетехники США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.