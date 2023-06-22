В Ростове-на-Дону изъяли землю под аварийным Доходным домом

Старинный трехэтажный доходный дом на улице Станиславского, 105 в Ростове-на-Дону признали аварийным и решили демонтировать. Такое постановление выпустила 15 июня городская администрация, сообщает RostovGazeta.

Мэрия собирается изъять участок под домом площадью 1176 кв. м, а также выкупить и расселить 18 квартир. По данным системы МинЖКХ, физический износ здания составил уже более 75%. Дом был построен в 1987 году, а в 2020-м его признали аварийным.

Собственников недвижимости уведомят об изъятии в течении 10 дней с момента выхода постановления, после чего местную достопримечательность конца XIX века расселят и снесут.

Ранее в июне сообщалось, что в России на 10% выросли цены на земельные участки. Сильнее всего земля за год подорожала в Дагестане и Ростовской области.