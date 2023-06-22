Два человека погибли в ДТП с тремя фурами под Нижним Новгородом

В аварии с тремя фурами и легковым автомобилем в Нижегородской области погибли два человека. Об этом сообщает региональное МЧС.

«Погибли два человека. Их личности устанавливаются», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Столкновение произошло на 411-м км трассы М7. К этому моменту специалисты на месте происшествия ждут грузовой эвакуатор, чтобы растащить большегрузы.

На месте аварии работают пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные отряды Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

В этот день ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) сообщило, что в ДТП в Якутске пострадали пять человек. Водитель автомобиля Toyota Allion в результате заноса выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Suzuki Jimny. От удара Toyota Allion опрокинулся.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира Toyota и водитель автомобиля Suzuki.