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Два человека погибли в ДТП с тремя фурами под Нижним Новгородом

МЧС Нижегородской области: в аварии с тремя фурами погибли два человека
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Фото: t.me/mchs52
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В аварии с тремя фурами и легковым автомобилем в Нижегородской области погибли два человека. Об этом сообщает региональное МЧС.

«Погибли два человека. Их личности устанавливаются», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Столкновение произошло на 411-м км трассы М7. К этому моменту специалисты на месте происшествия ждут грузовой эвакуатор, чтобы растащить большегрузы.

На месте аварии работают пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные отряды Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

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В этот день ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) сообщило, что в ДТП в Якутске пострадали пять человек. Водитель автомобиля Toyota Allion в результате заноса выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Suzuki Jimny. От удара Toyota Allion опрокинулся.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира Toyota и водитель автомобиля Suzuki.

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