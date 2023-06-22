Мишустин заявил, что на развитие производства Ту-214 направили 41,8 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 июня заявил, что на производство пассажирского самолета Ту-214 направят 41,8 млрд рублей.

Он подчеркнул, что выпуск Ту-214 — очень важный проект.

«Хочу сообщить вам решение, которое было принято накануне, — это выделение 41,8 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на этот проект», — сказал Мишустин на совещании по развитию авиаотрасли, которое прошло на площадке Казанского авиазавода.

Он также указал, что России необходимо снижать зависимость от зарубежных материалов и комплектующих в авиационной отрасли, а также расширять линейку отечественных самолетов. По словам Мишустина, российские компании нуждаются в современных лайнерах для транспортировки грузов и пассажиров.

Перед совещанием премьер осмотрел Ту-214.

Ту-214 вмещает 210 пассажиров, дальность его полета — до 6,5 тыс. км.