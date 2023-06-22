В Волгограде перевернулся прицеп с зерном

Прицеп оторвался от зерновоза и опрокинулся на бок в Красноармейском районе Волгограда, сообщает в четверг, 22 июня, ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный главк МВД.

Авария произошла около 11:30, на 38-м км ФАД «Волгоград – Элиста». Прицеп с зерном на ходу оторвался от «КамАЗа», выскочил на встречную полосу и опрокинулся прямо на проезжей части.

Пострадавших нет. К настоящему моменту меры по ликвидации последствий ДТП уже приняты. Движение осуществляется в штатном режиме.

Ранее в этот же день сообщалось, что автомобилисты раскритиковали присутствие грузовиков на трассах. Невзирая на недовольство водителей легковых авто, 95,6% из них признались в готовности терпеть фуры на дорогах.