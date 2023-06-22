Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны России опубликовало 22 июня видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

Операторы беспилотника обнаружили танк противника, который под прикрытием лесополосы вел огонь по российским позициям.

После чего танк был уничтожен барражирующим боеприпасом. После попадания снаряда боевая машина загорелась, а затем у нее сдетонировал боекомплект.

Ранее в этот же день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военнослужащие разбили формирование ВСУ во время подготовки к наступлению на южнодонецком направлении.

Накануне корреспондент «Известий» Даниил Левин рассказал, что российские бойцы на угледарском направлении отразили атаку противника и нанесли урон издалека, используя противотанковые радиоуправляемые ракеты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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