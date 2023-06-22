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Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» впервые пройдет в Москве

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Фото: Росконгресс
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Форум будущих технологий — главное мероприятие в сфере передовых технологий — впервые пройдет в России 9–14 июля 2023 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, анонсировал запуск форума, который с 2023 года будет проводиться ежегодно и станет площадкой для обсуждения передовых направлений технологического развития страны.

В этом году мероприятие будет посвящено квантовым вычислениям и технологиям передачи данных и пройдет под названием — форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Он будет отвечать главным запросам сегодняшнего дня — как в наступающей квантовой эпохе сохранять технологический суверенитет страны и создавать прорывные технологии в отраслях, стратегически важных для развития и сохранения преимуществ России на мировой арене.

Основу деловой программы составят тематические блоки по развитию и применению квантовых технологий и технологий передачи данных в ключевых отраслях: ИТ, наука, промышленность, медицина, цифровая экономика. Отдельные дискуссии будут посвящены подготовке кадров, государственному регулированию и инструментам поддержки науки. Открытые дни форума — 13 и 14 июля, когда состоятся панельная дискуссия и публичные доклады, а спикерами станут российские и зарубежные ученые, исследователи, разработчики — те, с чьими именами уже связывают вторую квантовую революцию.

«Россия — один из ключевых центров развития квантовых технологий, которые открывают новые горизонты в науке и технике. Мы обеспечили необходимые условия для привлечения ученых с мировым именем к проекту по созданию квантового компьютера. Уже сегодня квантовые сети связи объединяют крупнейшие мегаполисы страны в единую защищенную сеть, и эта работа будет продолжена. На форуме будущих технологий мы обсудим с участниками перспективные направления развития квантовых технологий и важнейшие аспекты их практического применения», — подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации, сопредседатель организационного комитета форума Дмитрий Чернышенко.

Форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Оператором мероприятия выступает фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российской академии наук (РАН), Российского квантового центра (РКЦ). Соорганизаторы: государственная корпорация «Росатом» и ОАО «РЖД».

Дорожная карта «Квантовые вычисления» — одна из дорожных карт федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Важной задачей дорожной карты является достижение технологического лидерства: Россия должна войти в число ведущих стран в области квантовых вычислений.

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