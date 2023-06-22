Суд обязал арендатора участков леса в Приангарье провести рекультивацию

Суд в Иркутской области по иску тулунской межрайонной прокуратуры обязал бывшего арендатора двух лесных участков провести работы по рекультивации. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Установлено, что одно из предприятий взяло в аренду два лесных участка площадью 16,77 га для работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых, реконструкции и эксплуатации линейных объектов. В 2021 году договоры аренды были расторгнуты, однако рекультивация участков так и не была проведена, пишет ИА IrkurskMedia.

«Межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании бывшего арендатора разработать проект рекультивации лесных участков, а также организовать проведение работ по рекультивации. Тулунский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.

Исполнение решения поставлено на контроль прокуратуры.