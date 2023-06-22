В Подмосковье арестован ударивший ножом велосипедиста работник ГИБДД

В Подмосковье арестован водитель, который после наезда на велосипедиста ударил его ножом. Об этом сообщили 22 июня в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

Как добавил источник «Известий», арестованный является гражданским сотрудником московского отделения ГИБДД.

«Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») передано в СК РФ по ходатайству ведомства из органов МВД России.

Следователи установили, что инцидент произошел 15 июня. Мужчина, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ», сбил велосипедиста в Воскресенском городском округе.

Источник «Известий» рассказал, что водитель сбил велосипедиста в селе Косяково под Воскресенском в Московской области. Произошедший инцидент настолько его разозлил, что вместо помощи пострадавшему он ударил его перочинным ножом в живот. Велосипедист был госпитализирован с ранением и повреждением печени. Нарушитель скрылся с места аварии, но вскоре был задержан.

До этого, 21 июня, в селе Вавож в Удмуртии 44-летний водитель грузовика «МАЗ» насмерть сбил 13-летнего подростка на велосипеде. Водитель большегруза поворачивал направо и совершил наезд на школьника, который пересекал проезжую часть.