Два участка реки Киренги в Приангарье признали опасными для купания

В Иркутской области признали опасными для купания два участка реки Киренга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Опасными признаны участки возле села Казачинское и поселка Улькан Казачинско-Ленского района. Вода в этих местах не соответствует микробиологическим показателям, пишет ИА IrkutskMedia.

В Роспотребнадзоре отмечают, что купание разрешено только в одобренных местах. У водоема должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья людей использования водного объекта.

Сотрудники Роспотребнадзора продолжат мониторинг качества воды различных водоемов Иркутской области.