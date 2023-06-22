Два участка реки Киренги в Приангарье признали опасными для купания
В Иркутской области признали опасными для купания два участка реки Киренга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Опасными признаны участки возле села Казачинское и поселка Улькан Казачинско-Ленского района. Вода в этих местах не соответствует микробиологическим показателям, пишет ИА IrkutskMedia.
В Роспотребнадзоре отмечают, что купание разрешено только в одобренных местах. У водоема должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья людей использования водного объекта.
Сотрудники Роспотребнадзора продолжат мониторинг качества воды различных водоемов Иркутской области.