Теннисистка Кудерметова вышла в 1/4 финала турнира в Берлине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над белорусской спортсменкой, второй ракеткой мира Ариной Соболенко на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине и пробилась в четвертьфинал соревнования, сообщают Сhampionat.com.

13-я ракетка мира Кудерметова обыграла свою соперницу в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Состязание продлилось 1 час 40 минут. Далее спортсменке предстоит сразиться с 22-й ракеткой мира, еще одной российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Накануне Александрова обыграла во втором круге американку Коко Гауфф со счетом 6:4, 6:0. Игра продолжалась 1 час 15 минут.

Между тем, в четверть мужского турнира в Галле вышел россиянин Даниил Медведев, матче второго круга серба Ласло Джере со счетом 6:3, 7:6, 6:3.

Призовой фонд турнира в Берлине составляет €780 тыс. Он проходит с 19 по 25 июня на травяных кортах. Действующей чемпионкой является спортсменка из Туниса Унс Джабир.