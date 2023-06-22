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В Башкирии погибли пчелы из-за обработки полей химикатами

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Массовая гибель пчел произошла в Аургазинском районе Башкирии из-за обработки полей химией. Такие выводы сделал Россельхознадзор, сообщает «МедиаКорСеть» в четверг, 22 июня.

О море пчел в ведомство сообщили пасечники деревни Александровка. Инспекторы ветнадзора выехали на место и провели обследование. По его результатам оказалось, что накануне гибели пчел поля хозяйства в районе проводили обработку полей ядохимикатами.

Павших насекомых направят в аккредитованную испытательную лабораторию для определения причины их гибели, где выявят или опровергнут наличие в их организме остаточных следов пестицидов.

Ранее в июне «Известия» писали, что правительство России намерено ужесточить правила обработки сельхозугодий пестицидами. Всё ради спасения медоносных пчел, популяция которых в стране с 2018 года снизилась на 13%. Только за 2022 год пчелосемей — так называют рой, обитающий в одном улье, — стало меньше почти на 50 тыс., следует из данных Минсельхоза.

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