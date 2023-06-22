Спортзалы четырех школ обновят в Хабаровском крае к 1 сентября

В Хабаровском крае к началу учебного года обновят спортзалы еще четырех сельских школ. Об этом сообщает региональное правительство.

Ремонтные работы пройдут в школах села Дорминдонтовка Вяземского района, села Полетное района имени Лазо, села Оремиф Николаевского района и села Дружба Хабаровского района. На эти цели из федерального бюджета выделено 14 млн рублей.

По данным министерства образования и науки региона, также для спортзалов закупят новое оборудование и инвентарь. На базе обновленных спортзалов смогут развиваться спортклубы и кружки.

Как уточняет ИА AmurMedia, средства на проведение работ направлены по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».