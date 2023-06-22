Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку до 15%

Центральный банк Турции и повысил ключевую ставку с 8,5 до 15% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.



Отмечается, что руководство ЦБ Турции приняло решении ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы ограничить инфляцию. При этом подчеркивается, что выбранная регулятором политика будет проводиться до тех пор, «пока не удастся достичь значительного улучшение прогноза инфляции».

По итогам мая инфляция в Турции составила 39,59%. В 2022 году инфляция в республике была на уровне 86%.

Изменение ключевой ставки — первое решение нового главы ЦБ Хафизе Гайе Эркан, которая заняла эту должность в начале июня и стала первой в истории Турции женщиной, возглавившей Центробанк.

После этого решения ЦБ курс доллара впервые поднялся выше 24 лир.

При этом начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев в разговоре с «Известиями» отметил, что переход регулятора к более традиционным подходам в борьбе с инфляцией должен оказать поддержку курсу турецкой валюты на среднесрочном горизонте.

Однако аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объяснил, что рост ключевой ставки рефинансирования всегда ведет к замедлению темпов экономического роста из-за подорожания кредитов и снижению деловой активности на этом фоне.