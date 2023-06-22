Литвинова заменит Бабушкину на фестивале искусств Чайковского в Клину

Актриса Ольга Литвинова заменит Кристину Бабушкину на Международном фестивале искусств Чайковского в Клину. Об этом 22 июня заявил ТАСС генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.

Бабушкина должна была сыграть в спектакле «Истории любви» МХТ имени Чехова.

16 июня автомобиль, в котором находилась Бабушкина вместе с мужем, остановили для проверки документов на улице Коровий Вал в центре Москвы. По данным Главного следственного управления Следственного комитета России по столице, в ходе осмотра авто в салоне был найден сверток с наркотическим веществом.

В тот же день был отменен спектакль «(Не)Идеальный Че» в Театре Ермоловой в Москве. В нем должна была сыграть Бабушкина.

На следующий день Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест супруга актрисы Андрея Гацунаева. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»).