Долги жителей Якутии за ЖКУ достигли 6,5 млрд рублей

Долги жителей Республики Саха (Якутия) за жилищно-коммунальные услуги достигли 6,5 млрд рублей. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В целом дебиторская задолженность якутян перед ресурсоснабжающими организациями составляет 15,8 млрд рублей. Как рассказал вице-премьер республики Дмитрий Садовников, это на 2 млрд рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Жители Якутии должны выплатить 6,5 млрд рублей, остальная сумма приходится на различные организации, индивидуальных предпринимателей, бюджетные предприятия и ведомства. Долги последних достигают 400 млн рублей. Так, наибольшая задолженность зафиксирована у подведомственных учреждений госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, минобразования, минспорта, минтруда, а также министерства по внешним связям и делам народов.

В правительстве отмечают, что динамика взысканий в этом году хуже, чем в 2022-м. Для выхода из ситуации создана межведомственная комиссия по работе с дебиторской задолженностью, ее возглавил вице-премьер республики Дмитрий Садовников.