В Воскресенске двух человек госпитализировали после падения лифта

Два человека пострадали после падения лифта в многоэтажном доме в Воскресенске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья в четверг, 22 июня.

«В результате происшествия в больницу, подведомственную минздраву Московской области, были доставлены два человека. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту происшествия с лифтом в 14-этажном жилом доме. Лифт упал в шахту с пятого этажа, уточняет НСН.

По предварительной информации, дом находится под управлением ТСЖ. Лифтовое оборудование было введено в эксплуатацию в 2007 году.

Ранее, 12 июня, рабочий скончался в результате падения в шахту лифта на строящемся объекте в Причальном проезде Москвы. Хорошевская межрайонная прокуратура начала проверку по факту случившегося.