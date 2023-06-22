Минобороны Белоруссии сообщило о жесткой посадке вертолета Ми-24 в Брестской области

Принадлежащий Вооруженным силам Белоруссии вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку на северо-востоке Брестской области. Как сообщила 22 июня пресс-служба министерства обороны республики, во время ЧП пострадали члены экипажа.

Инцидент произошел около 13:30.

«В Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет», — рассказали в ведомстве.

Добавляется, что причины происшествия должна будет установить специальная комиссия.

До этого, 23 февраля, четыре человека погибли в Казахстане в результате жесткой посадки вертолета Ми-8. Согласно данным комитета гражданской авиации республики, инцидент произошел около села Чапурино Западно-Казахстанской области. Вертолет 2022 года выпуска АО «Казавиаспас» совершал облет трубопровода по заказу компании «Казтрансойл». На борту находились пять членов экипажа и два пассажира.