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Два аварийных дома снесут для строительства школы в Якутске

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В Строительном округе Якутска намерены снести два 16-квартирных аварийных дома и возвести на их месте школу. Об этом сообщил глава города Евгений Григорьев на встрече с местными жителями 20 июня.

Речь идет о домах по улицам Жорницкого, 23 и Пионерской, 10. В действующую программу переселения из аварийного жилья они не попадают, поскольку были признаны таковыми после 1 января 2017 года.

Но, как отметил Григорьев, здания попадают под строительство новой школы. Их расселят за счет средств специального казначейского кредита на строительство соцобъектов.

«Как только кредит будет получен, средства пойдут на расселение домов. Сроки еще уточняются, жители будут уведомлены», — цитирует градоначальника ИА SakhaNews.

При этом он подчеркнул, что до момента переселения люди должны погасить свои долги за коммунальные услуги. В противном случае суд наложит арест на регистрационные действия.

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