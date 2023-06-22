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МИД РФ выступил с инициативой по ближневосточному урегулированию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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МИД РФ выступил с инициативой о проведении консультативной встречи России, Лиги арабских государств (ЛАГ) и стран Ближневосточного региона, активно вовлеченных в ближневосточное урегулирование (БВУ). Об этом в четверг, 22 июня, сообщило Министерство иностранных дел России в сообщении для СМИ.

В зоне палестино-израильского противостояния сохраняется напряженность, которая регулярно переходит в острую фазу. Это приводит к жертвам среди гражданского населения и дестабилизирует ситуацию в регионе и мире, говорится в сообщении.

Коллективная дипломатия в сфере арабо-израильского урегулирования фактически застопорилась, что стало результатом одностороннего решения Соединенных Штатов и Европейского союза о заморозке деятельности ближневосточного «квартета» — группы посредников в составе России, США, ЕС и ООН.

Поэтому Россия выступила с инициативой, призванной возобновить и ускорить реализацию уже существующих решений и договоренностей.

«Наше предложение не направлено на учреждение новых форматов или структур. Его цель — подтверждение и придание импульса реализации ранее принятых международных решений в данной сфере, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу, «мадридские принципы», в том числе «земля в обмен на мир», и «формулу двух государств» — Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности», — объяснил МИД.

МИД выразил надежду на то, что усилия России помогут сформировать необходимые условия для возобновления прямого диалога между Израилем и Палестиной по комплексу неразрешенных между ними вопросов.

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Ранее, 12 июня, главы МИД РФ Сергей Лавров и Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд заявили о необходимости скорейшего комплексного политического урегулирования многочисленных кризисов в регионе.

Лавров на заседании Совета Безопасности ООН 25 апреля призвал остановить вооруженное противостояние в зоне арабо-израильского конфликта. Он подчеркнул, что события в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на линии разъединения между Ливаном, Израилем и Сирией повысили напряженность в регионе до крайне опасной отметки. Тогда глава российского МИДа отметил, что благодаря действиям Саудовской Аравии удалось ускорить урегулирование конфликта в Йемене, однако палестинский вопрос остался «за бортом» положительных изменений.

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви 12 апреля заявил, что работа «ближневосточного квартета» до сих пор не принесла практических результатов. Он отметил, что встречи в этом формате давно не проводились — последняя прошла в ноябре 2021 года.

«Квартет по ближневосточному урегулированию» («ближневосточный квартет») — созданный в 2002 году совещательный формат, куда вошли ЕС, Россия, США и ООН. Главная цель «квартета» — консолидация усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

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