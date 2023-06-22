Космонавты приступили к выходу в открытый космос для установки антенны на модуль Звезда

Космонавты приступили к выходу в открытый космос для установки антенны на модуль Звезда

2023-06-22 17:42:18

2023-06-22 17:42:18

2023-06-22 17:42:18

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru