Более 14 млн рублей направят на создание модельной библиотеки в Приамурье

В Магдагачинском районе Амурской области создадут первую модельную библиотеку. Об этом сообщает региональное правительство.

Модельная библиотека появится в поселке городского типа Магдагачи. В здании уже завершили обновление стен и полос, приступили к ремонту потолка. Также создана доступная среда для маломобильных посетителей.

Стоимость обновления библиотеки составила 14 млн рублей. Средства выделили из федерального и местного бюджетов, пишет Амурская Служба Новостей. Предполагается, что учреждение откроется в начале октября.

Проект предусматривает создание различных зон: «Коворкинг», «Молодежная зона», «Читальный зал», «Входная зона», «Краеведение» и «Доступная среда», где будут представлены книги со шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих. Кроме того, появится зона под названием «Мини-типография», которая даст возможность выпускать печатную продукцию библиотеки.