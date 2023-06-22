В Калужской области перезахоронили останки 56 красноармейцев

В Калужской области состоялась церемония перезахоронения 56 красноармейцев. Останки были найдены в ходе «Вахты памяти» 2023 года.

Церемония прошла на мемориале в деревне Барсуки Мосальского района. По словам губернатора Владислава Шапши, в годы Великой Отечественной войны вокруг деревни шли тяжелейшие кровопролитные бои.

«Каждый год мы склоняем головы и предаем земле останки павших, чтобы эта память сохранялась, чтобы наши дети, внуки помнили свою историю, знали, почему Россия — великая страна», — цитирует главу региона газета «Весть».

Более 6 тыс. погибших красноармейцев покоятся на мемориале в Барсуках. Специалисты проводят кропотливую работу для установления имен всех погибших. Одновременно с церемонией перезахоронения на мемориале открыли 12 плит с именами захороненных бойцов. Имена были установлены в ходе архивной работы управления ФСБ региона, администрации Мосальского района, Центрального архива ФСБ РФ и усилиями поисковых отрядов.