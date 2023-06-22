Космонавты РФ начали выход в открытый космос для установки антенны на модуль «Звезда»

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приступили к выходу в открытый космос для установки антенны на модуль «Звезда». «Известия» 22 июня ведут прямую видеотрансляцию события.

Выходной люк модуля «Поиск» космонавты открыли в 17:24. Расчетная продолжительность выхода будет составлять 6 часов 51 минуту.

«В ходе внекорабельной деятельности (ВКД-59) Прокопьев и Петелин демонтируют с модуля «Звезда» научную аппаратуру «Сейсмопрогноз», оборудование старой системы передачи информации и приемопередатчик», — отмечено на сайте «Роскосмоса».

Вместо них будет подключена новая аппаратура для передачи информации с российского сегмента Международной космической станции (МКС) на Землю.

Для Прокопьева данный выход станет седьмым в космической карьере, для Петелина — пятым.

В 2023 году это уже четвертый выход с МКС российских специалистов. Предыдущая миссия за пределами станции состоялась 12 мая. Прокопьев и Петелин провели в открытом космосе более пяти часов, что на час меньше, чем планировалось. В ходе работ космонавты установили теплообменник на модуль «Наука» российского сегмента МКС.