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Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию на международной арене

МИД России: Лавров и глава МИД Катара обсудили международную ситуацию, в том числе Афганистан
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил международную повестку с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом говорится в распространенном 22 июня сообщении на сайте российского МИДа.

«Была также предметно рассмотрена международная и региональная повестка дня с акцентом на ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии, Судане и на палестинских территориях», — сообщили в МИД России.

Также значительное внимание было уделено обеспечению стабильности в зоне Персидского залива и созданию в этом районе устойчивой системы коллективной безопасности.

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Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с Аль Тани заявил, что Москва считает Доху ключевым партнером на Ближнем Востоке и рассчитывает на расширение сотрудничества.

Вместе с тем в конце мая директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США разрабатывают информационные атаки в отношении Российской Федерации в контексте позиций на Ближнем Востоке.

Он подчеркивал, что Госдепартамент США оправдывает свои неудачи в Ближневосточном регионе действиями России.

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