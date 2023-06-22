Береговая охрана США объяснила природу шумов при поиске батискафа «Титан»

По предварительным данным, зафиксированные при поиске батискафа «Титан» шумы в Атлантике были фоновыми океанскими шумами, заявил представитель береговой охраны США Джон Могер 22 июня в интервью телеканалу Sky News.

Экипажи спасателей, занимающиеся поисками в Атлантическом океане подводного аппарата, услышали «акустическую обратную связь», предположительно, от пропавшего батискафа «Титан».

Могер заявил, что эксперты Военно-морских сил (ВМС) США и Канады работают над анализом информации о зафиксированных шумах. Также он отметил, что ВМС анализируют и поиски в том районе, откуда эти звуки были зафиксированы.

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника», сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через один час 45 минут после погружения судна 18 июня утром.

На борту подводного судна находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня сообщалось, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же стало известно, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

Накануне сообщалось, что запасы кислорода на «Титане», предположительно, уже закончились. По данным береговой охраны США, воздуха должно было хватить до 7:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). По мнению специалистов, назвать точное время, когда закончится воздух, нельзя, но «важно сохранять надежду».

Также известно, что поиски батискафа начались на океанском дне, но найти аппарат до сих пор не удается. До этого судно искали на поверхности океана.